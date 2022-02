Kiired kuulõpusäästukad! Kolm võrratut rooga odavatest pelmeenidest — proovi pitsat, suppi ja ahjurooga

Pelmeenid päästavad, kui on kiire, kui süüa teha ei viitsi ja kui raha on vähe. Aga kui tavalistest praetud või keedetud pelmeenidest isu juba täis saanud on, tee pelmeenidest pitsat, suppi või hoopis ahjurooga.