MÄRGATUD TALLINNAS: Eesti armastatud staarid teevad südaööl sisseoste!

„Kell oli natuke üle südaöö, kui läksin Haabersti Maximasse. Käin seal üsna tihti, kui külmkapp on ootamatult tühjaks saanud ja mu tööpäevad on liiga pikaks veninud. Haabersti Maximaga on see hea asi, et kuna ta on suur Maxima pood, on seal lai valik igasugust värsket kraami — alates kalast, lihast puu- ja juurviljadeni välja. Lisaks on see kauplus 24/7 lahti,“ kirjutab lugeja, kes viimasel sellisel ostutuuril sattus huvitava olukorra tunnistajaks.