Registreeri oma toidutoode konkursile "Oma Maitse Lemmik 2022"!

Tarbijate jaoks tähendab see märgis, et tegemist on professionaalide poolt testitud, soovitatud ja usaldusväärse tootega, mis aitab tarbijal uue toote lihtsamini letilt üles leida ning on suureks abiks ostuotsuste tegemisel. Loe lähemalt ja saada oma tooted konkursile siit: omamaitse.ee/lemmik

Igal aastal ilmub meie kaupluste toiduriiulitele uusi ja huvitavaid toiduaineid. Valik on nii lai, et sageli on raske otsustada, mis on parim. Mõnd vana head toodet oled aastaid ostnud ja toiduvalmistamisel kasutanud. Teine jällegi on nii uus, et ei tea poest otsidagi. Paljusid suurepäraseid hõrgutisi Eestis ei toodeta, aga hoolimata meie turu väiksusest tuuakse siia tippkvaliteediga toiduaineid.

Oma Maitse soovib esile tõsta ja tunnustada põnevaid ning tervislikke tooteid, mis rikastavad eestlaste toidulauda. Parimad saavad pärjatud „Oma Maitse LEMMIK 2022“ märgisega, mis aitab inimestel toidukauplustes paremaid valikuid teha.

Nii soovime esile tõsta parimad toiduained. Nende tootjad või importijad saavad õiguse märgistada võidutooted vastava kleebisega.

Konkursil “Oma Maitse Lemmik 2022” võivad osaleda kõik tooted, mis on hetkel Eestis müügil ning otseselt seotud toiduga ja joogiga. Ootame osalema südamega tehtud tooteid, mis on maitsvad, tervislikud ja igati oma hinda väärt. Tooted on jagatud kategooriatesse. Valime välja üldvõitja ja kõikides kategooriates kolm parimat. Loe lähemalt ja saada oma tooted konkursile siit: omamaitse.ee/lemmik

Parimaid valitakse 17. kategoorias, lisaks toimub ka rahvahääletus, kus selgub Rahva Lemmik toidutoode.

2022 kategooriad:

· Parim kodumaine toode

· Parim importtoode

· Üllatavaim uudistoode

· Parim maius

· Parim jook

· Parim pagaritoode

· Parim lastetoit

· Parim lihatoode

· Parim kalatoode

· Parim alkohoolne jook

· Parim mahetoode

· Parim piimatoode

· Parim pakend

· Parim vegantoode

· Parim puu- ja köögiviljatoode

· Parim kuivaine

Parim kaste

Ajakava: