“Probleeme ei ole kunagi, on vaid lahendused,” sädistab rõõmsalt oma väikeses hubases maakodus belglane Emmanuel Wille ehk Manu, keda kõik on juba 13 aastat harjunud Olde Hansa peakokana nägema, aga kes on seotud ka paljude teiste toiduprojektide ning kokaõpilaste õpetamisega.