Eduka kaalulangetuse võti on hea uni. Et saaksid pikalt ja rahulikult magada, on hea enne voodisse minekut juua rahustavat ja lõõgastavat teed. Kummelitee on kasulik lausa mitmel moel — toob hea une ja aitab kaalulangusele kaasa ka siis, kui sa magad!