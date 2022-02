KUULA SAADET | Rimi kollektiivis töötab 37 robotit

Mis on kahekümne aasta jooksul muutunud? “Inimesed käisid poodides samamoodi ka 20 aastat tagasi – kaubad olid riiulitel, need asetati ostukorvi ja maksti kassades. Selles mõttes ei olegi väga palju muutunud,” tõdeb Padumäe, rõhutades kohe juurde, et digitaalne maailm on nii klientide ostuvõimaluste kui ka Rimi tagatubades ja köögipooles töötavate robotite näol siiski päris palju muutusi toonud. Samuti uuendatakse pidevalt oma kaupluste võrgustikku alates esteetilisest poolest kuni ergonoomilisemate külmutussüsteemideni välja.

Millist tööd robotid kulisside taga siis täpsemalt teevad? “Tänaseks juba väga palju erinevaid töölõike. Kliendikogemusest rääkides on võimalik poe äppi kasutades digitaalselt ostelda ning saada meilile enda ostuajalool põhinevaid personaalseid pakkumisi,” alustab Padumäe loetlemisest ning jõuab kauba tellimuste täitmise, töötajate vahetuste planeerimise, hinnastamise, kampaaniate ning arvete töötlemiseni välja. “Lugesime just kokku, et meil on Rimis tööl 37 digitaalset kolleegi ehk robotit.”

Inimese suutlikkus robotiga hästi hakkama saada ehk temaga koos töötada on Padumäe sõnul väga oluline. “Uskumine, et ta saab sind aidata ja teha asju teinekord paremini kui sina… seda ei saa kuidagi alahinnata. Just hiljuti lugesin uuringust, et täna on kaubanduses juba 52% töödest võimalik täielikult digitaliseerida ehk usaldada selles roboti kätt.

Milline Rimi kümne aasta pärast välja näeb?

Padumäe tõdeb, et toidupoed ei kao praegusel kujul kusagile, kuid kindlasti on digitaalsete võimaluste hulk kümne aasta pärast oluliselt kasvanud. “Ma loodan, et mul on siis digitaalne personaalne assistent, kes ütleb minu ostude vajaduse, suhtleb mu külmkapiga, teab minu varusid ja ostueelistusi ning pakub selle pealt välja ostuvajadusi.