RETSEPTID | Tee plaadikooki! Lihtne küpsetis valmib kiiresti, ilma vaevata ja plaaditäiest jätkub tervele perele!

Kaneelisaia saad küpsetada ka plaadikoogina, seda on tõesti lihtne valmistada. Segad vaid ained kokku, laotad taina plaadile ja nii see ahjus valmis küpsebki. Söö kohe ahju­soojalt või jahtunult toor­juustu­kreemiga. Ja ära unusta nautida kaneelisaia aroomi, millega kodu koogi küpsedes täitub.

All muretainas, millel pehmed pontsakad kaneelised õunaviilud. Neid omakorda katmas kohev hapukoore-munakate. Hambaid kõigist kihtidest läbi vajutades saad ühekorraga nii magusa kui hapu, nii krõbeda kui pehme maitseelamuse osaliseks. Isutab juba, on ju!

Võiselt rabeda põhja ja koheva biskviitkatte vahel on hapukasmahlane täidis. Kas sul on sügavkülmas veel punaseid sõstraid? Siia koogi sisse sobib ka külmas hapuka maitse saav vaarikas. See plaadikook on vanaemadeaegne klassik, kus tavaliselt täidiseks rabarber.