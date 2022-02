Mis on parim viis poes käies inimkontakte vältida, kui viirushooaeg on täies hoos?

Samal ajal on ikka oste, mis on vaja kiirelt ära teha. Ka peame kõik sööma. Iseäranis talvel, kui organism on viirustele vastuvõtlikum, on oluline, et me sööks värsket ja vitamiinirikast toitu. Selleks, et sa saaksid sobivaimad puu- ja juurviljad, värske liha ja kala oma käega välja valida, on Maxima teinud kõik, et ostlemine oleks ohutu. Meil on ideaalne lahendus olemas!

Skanni ostud kotti ja maksa kontaktivabalt!



Juba poolteist aastat on Maxima klientidel olnud võimalik kasutada omaenda telefoni mobiilse ostupuldina. Selleks tuleb vaid Maxima äpp telefonis alla laadida, end seal kasutajaks registreerida, Maxima kauplusse jõudes end poodi sisse registreerida, skaneerida ostud otse kotti, valida makseviis, sooritada makse ja kauplusest välja jalutada. Ongi ostud tehtud!

Eelmisest sügisest muutus Maxima äpiga ostlemine veelgi lihtsamaks ja täiesti kontaktivabaks. Nüüd on võimalik poes käia nii, et selle käigus ei puutu kokku ei kassapidaja ega iseteeninduskassaga. Eriti lihtne on see siis, kui oled Maxima äpiga sidunud ära oma pangakaardi ja teed oma ostud spetsiaalsetes äpikassades, mis asuvad iseteeninduskassade alal. Kuid see pole veel kõik!

Lisaks kontaktivabale ostlemisele, mida võimaldab rakenduse „Skänni ja kõnni“ funktsioon, saab Maxima äpist veel palju muud. Näiteks on iga toote ostukorvi lisamise järel kohe ka rakendusest näha, kui suureks on poearve kasvanud. Muide, Maxima äpiga ostes on iga nädal uued sooduspakkumised, rääkimata sellest, kui seod oma konto Maxima kliendikaardi, AITÄH kaardiga, saad veelgi suuremal hulgal tooteid tavapärasest soodsamalt.

Erinevate allahindluste ja sooduspakkumiste kõrval näed Maxima äpist ka oma varasemat ostuajalugu, kuna iga äpiostu tšekk salvestub digitaalsena rakenduses. Pealegi, digitšekkidega säästad ühtlasi loodust! Ja nüüd kõige parem uudis — Maxima äpp aitab lisaks kõigele muule ka aega kokku hoida! Kas teadsid, et rakendus aitab säästa ühe ostuga 6 minutit ja aastas 10 tundi?