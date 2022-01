RETSEPTID | Tugevda oma immuunsüsteemi! 10 toitu, mis aitavad turgutada tervist ja peletada haiguseid

Ka keefir on probiootiline toiduaine. Kombineeri see marjadega, mis tugevdavad nõrka immuunsust ja on heaks C-vitamiini allikaks!

Probiootilised toidud toetavad immuunfunktsiooni ja aitavad nõrga immuunsuse korral. Probiootikumid on elusad mikroorganismid, millel on inimese organismi, eriti soolestikku, tervist edendav mõju.

Pähklid ja seemned on kiudainerikkad, lisaks sisaldavad need väärtuslikke oomega-3-rasvhappeid ja antioksüdante, mis avaldavad positiivset mõju tervisele ja aitavad tugevdada nõrka immuunsust.

Spinat on hea rauaallikas, marjades on palju teiseseid taimseid aineid, millel on tervist edendav ja antimikroobne toime. Fütokemikaalid antotsüaniinid annavad viljadele intensiivse värvuse, neil on põletikuvastane toime ja tugevdatakse nõrka immuunsust.

Raud mängib immuunfunktsioonides olulist rolli. Seetõttu on oluline süüa piisavalt rauda sisaldavaid toite.Herneste skoor on 5 milligrammi rauda 100 grammi kohta.

Selles salatis on ka porgandit, mis on heaks A-vitamiini allikaks.

See on üks hea seedimist toetav salat, kus lisaks probiootilisele hapukapsale on veel C-vitamiinipomm astelpajumari ja erinevaid mineraale sisaldav peet.

Kiirel päeval valmista endale tervislik smuuti. Selles retseptid ingver, mis on tõhus ravim nõrga immuunsuse korral. Ingverijuur sisaldab antioksüdante, sel on põletikuvastased ja antimikroobsed omadused ning ingverit võiks tarbida regulaarselt. Lisa seda karritoitudesse, smuutisse, supi sisse või joo ingveriteed. Smuutile lisab kreemisust rikkalik ja täidlane Kreeka jogurt, mis on teada-tuntud supertoit.

Lehtkapsas sisaldab vähe kaloreid ja rasva, kuid palju vitamiine, mineraale ja seedimisele kasulikke kiudaineid. 100 grammi lehtkapsast varustab keha sama palju luid tugevdava kaltsiumiga kui umbes 200 ml piima. Lisaks on lehtkapsas rikas taimse valgu poolest ja see on porgandi järel parim A-vitamiini allikas. 100 grammi lehtkapsa rasvasisaldus on alla 1 grammi ja see koosneb suuresti alfa-linoleenhappest, mis lisaks põletikuvastasele toimele aitab ära hoida ka südamehaigusi.

Lõhe sisaldab suurel hulgal oomega-3-rasvhappeid, mis on tervisele äärmiselt olulised Oomega-3-rasvhapped on asendamatud, sest keha neid ise ei tooda ja seega peab vajaliku hulga rasvhappeid toidust kätte saama. Nende piisav kogus aitab ennetada südamehaigusi, põletikke, autoimmuunhaigusi, nagu reumatoidartriit ja luupus, käitumisprobleeme, nagu ADHD ja autismispektrumi häired.