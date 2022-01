RETSEPTID | 10 vitamiinirikast ja toitvat smuutit, mis aitavad sul uuel aastal tervislikku elu alustada

Smuuti on hea kerge eine, mida on organismil lihtne omastada. Kuigi paljud smuutid võluvad magusa maitsega, pea meeles, et ka liigseid kaloreid ja peidetud suhkrut on niiviisi väga lihtne saada. Seepärast vali komponente hoolega ja ära liialda magusainetega. Vedeldamiseks sobib ka lihtsalt vesi.