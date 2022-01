Näitlejatar Rebel Wilson on läbi teinud täiesti uskumatu muutuse - varasemast pontsakast mammist on tänu 35 kilo kaotamisele saanud vinge kaunitar. Millised sammud aitasid tal sellist edu saavutada? Vaatame lähemalt, mida kujutab endast Mayr`i meetod, mida Rebel kaalu langetamiseks kasutas.