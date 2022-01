Kas nädala toidu saab tellida 20 euro eest? Absoluutselt võimalik

See väljakutse pani mind väga hoolikalt järele mõtlema, kui palju aega ja raha on võimalik säästa, kui planeerid enda toitumist. Tühja kõhuga pärast tööpäeva poes käies olen tihti kahe suure kotiga koju saabunud, kuid ülehomme on jälle vaja poodi minna, sest midagi jäi ikka puudu. Samuti pani see mõtlema selle peale, kui palju süüakse meeleolumuutuse, mitte päriselt tühja kõhu pärast. See nüüd ei tähenda muidugi, et mõni säkk siin või seal halb oleks ja toitu ei peaks nautima, kuid mulle oli üllatus, kui mitu korda tekkis tahtmine külmikust midagi lihtsalt ajaviiteks põske panna või krõbistada.