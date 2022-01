11 retsepti, milles saad ära kasutada üleküpsenud banaanid

Banaanidega on üks igavene teema pidevalt õhus. Mida ometi teha köögilauale seisma jäänutega, mis enam kedagi ligi ei tõmba? Siit leiad ideid, kuidas need mustade plekkidega ülimagusad banaanid ära kasutada, mida keegi enam süüa ei taha. Koogi ja smuuti sees maitsevad need ülihästi!