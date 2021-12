Arengutreener Killu Kolsari viis soovitust, kuidas treenida end ahvatlustele vastu seisma ning pühad hea enesetundega ja lisakilodeta mööda saata

Enda vastu hea olemine on edu aluseks. Eriti siis, kui oled ühel õhtul libastunud ning kontrolli kaotanud. „Mida enam me ennast süüdistame ja peksame selle eest, et ei pidanud oma lubadusest kinni ja ikka kõik piparkoogid korraga ära sõime või jõululauas ühe portsu asemel kolm võtsime, seda suuremat kurbust, häbi ja trotsi see tekitab, mis tekitab omakorda veel suurema soovi end toiduga lohutada ja nii see negatiivne lumepall veerema läheb,” hoiatab Killu. Iseendaga sõbralik sisekõne on palju kasulikum.

