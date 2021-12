Sepp Alvar Heiste elutarkus: söögitegemine on nagu seks - algul pead raamatust abi otsima, aga kogenuna ei pea enam midagi mõõtma, teed tunde järgi

Hea toit on sepa peres olulisel kohal. “Tehke süüa, silmad lahti, nina lahti. Sa pead iga kord mõtlema, mida teed. Ei saa retsepti Excelis lahti võtta ja pimesi teha. Inimesed tahavad kindlaid juhtnööre ja koguseid. Aga toidutegemine on nagu seks. Kui sa pole seda kunagi teinud, siis sa võid otsida abi küll raamatust “Avameelselt abielust” ja lugeda, mida tegema peab, aga pärast, kogenuna, sa ei pea enam mitte midagi mõõtma, teed tunde järgi. See on vabastav, kui ei ole täpseid kraade ega minuteid.

Kuid kurss peab olema. Nagu siin selle õlletainas kalagagi (vt lk 35) – sa pead teadma, et pere peale läheb tainasse 0,33-liitrisest õllest kolmveerand või kogu purgitäis, mitte 15 liitrit. Naisele ütled muidugi, et kulub sixpack.”

Vaata leiva- ja saiaretsepti, valmistame kala õlletainas, soolame forelli ja teeme ülihead salatid muskaatkõrvitsast ja hapukurgist. Lisaks uudistame, milliseid põnevaid vidinaid ja riistapuid leidub sepa köögis.