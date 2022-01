Aroomidesse pakitud

Vähemalt korra talve jooksul turgatab mulle pähe, et nüüd võiks teha kapsarulle. Et rohkem taimse toidu osa suurendada, on juustuga üleküpsetatud kapsarullid saanud juurde veidi Mehhiko puudutust. Sega harilikku lihatäidisesse ka ube, tomateid ja paprikat. Serveeri koos riisiga.