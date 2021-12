Näljane Nelik hindab: soodsad restoranid Tallinnas

Blenderis on kõik ilus, värske ja tervislik, aga samal ajal ka natuke selline, et kõht võib tühjaks jääda, kui liiga suure näljaga sealt tellida. Pigem sobilik kiireks pooltäitvaks ja värskeks ampsuks.

Soovitame: Chick Ross ja Detox Day smuuti

Kui igatsed hoopis midagi teistsugust. Samsa pakub autentset Usbeki kööki. Kõik on selline mõnus ja megafamiliaarne. Selline tunne, et su oma vanaema on selle sinu heaks valmis teinud.

Soovitame: pilaff, tšeburek ja kana-nuudlisupp.

Selle kategooria toitudest kindlasti üks meie lemmikuid. 1Falafel on ideaalne, kui tahad midagi taimset, odavat ja kõhtutäitvat. Ka suuremal mehel saab nende suurematest falafel-vrappidest kõht täis.

Soovitame: XL falafel-wrap; ka tavaline hummus on on point

Kuuldavasti Tallinna ühed parimad kanatiivad. Meie sellist tiitlit anda ei taha, kuid suhteliselt soodsa hinnaga saab kana, mis on kindlasti hea. Koht ise on väga äge, keldrikorrus on tehtud lihtsalt, aga efektiivselt sobilikuks ühtede tiibade söömiseks. Ei ole liigset luksust, kuna kõik on tiibu süües niikuinii kastet täis, kuid olemas on puhtus ja värskus.

Soovitame: krõbedad tiivad ranch- ja/või terava mangokastmega ning klassikalised tiivad teriyaki kastmega.

Kui hiinaka kategoorias oleks olemas lägaburgeri parelleel, siis Chopsticks oleks lägahiinakas. Kergest einest on kindlasti asi kaugel, aga portsjonite suurused on väga head. Saab kohe hea mitu päeva süüa.

Soovitame: magushapu kana

Kartulipallid oli huvitav leid, mida mujal ei ole näinud. Friikad viineritega on toit, mida pärast pikemat peoõhtut osta. Kui eesmärk on saada soodsalt suur kogus kaloreid, täidab Staap kindlasti oma eesmärki.

Soovitame: kartulipallid

Head kogukad pitsad. Meid üllatasid just Pizzakioski teravamad pitsad. Kindlasti sobib, kui tahad midagi suurt alla kugistada. Aga arvesta sellega, et peaksid pärast Pizzakioskist tellimist ka trenni kaloreid põletama minema.

Soovitame: Chipotle ja Paide pitsa