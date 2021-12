Tule uudistama! Oma Maitse Retseptiveebist leiad oma lemmikretseptid kiiresti ja mugavalt üles

„Kuule, kuidas sa veiseliha teed, et see pehme jääks?“

Need on küsimused, millele retseptitoimetajad väga sageli vastavad, tuulates peaaegu iga päev ringi oma kirja pandud retseptilugudes. Nii on ka ajakiri Oma Maitse koos teiste Ekspress Meedia AS-i alla kuuluvate väljaannetega andnud igas numbris välja ohtralt isutavaid toiduretsepte. Et neid on ajakirju lehitsedes sageli raske taas ja taas üles leida, oleme valmis ehitanud spetsiaalse Oma Maitse retseptiveebi retseptiveeb.ee.