Eduka saiapagari nipid ning eriti krõbeda kooriku ja ülipehme sisuga pika saia retsept

Ei ole midagi paremat, kui suruda hambad ahjusooja saia, millele peale määritud või on sulanud, ja juua kõrvale külma piima. Kui pere on väiksem, siis võid pool saiateost panna sügavkülma – seal säilib saia värskus. Sest see on küll kindel, et pärmitainast nisujahuküpsetised on parimad vaid samal päeval – kuigi sepikulised on siiski söödavad päris mitu päeva, kui need röstrist läbi lasta. Vaata siit, mida pead teadma, et saiale krõbe koorik peale saada nii, et sisu mõnusalt pehmeks jääks!