Kui talvisel metsamatkal külm hakkab, soojenda end üles kuuse-või männiokkateega või valmista kosutav jook kadakamarjadest

Aga noh, ilmselt enam huvitab teejoojat see, kas jook on maitsev või mitte. Ja võib öelda, et kuuse- ja männiokka tee on kõige maitsvam kevadel, kui on uut juurdekasvu. Saab ka muul ajal, kuid sellisel juhul kasuta alati kõige rohelisemaid okkaid. Need on kõige värskemad. Samas tumedama värvusega okkad sisaldavad jällegi rohkem C-vitamiini.