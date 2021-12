Küsitlus: milline traditsiooniline jõuluroog võiks meie pühadelaualt igaveseks kaduda?

Eestlaste pühadetoidud on aastast aastasse üsna samasugused ning jõuluroogade söömine saab hoo sisse juba detsembri algul, aga kindlasti kohe, kui lumi maha tuleb. Me tahame teada, millised jõulutoidud on meie lugejate vankumatud lemmikud ning millised võiks teie meelest traditsioonilisest pühademenüüst vabalt välja visata.