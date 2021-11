Surimitooted – kas oled juba avastanud nende väärtuslikud omadused?

Surimitooteid valmistatakse jaapanlaste väljatöötatud ja täiustatud tehnoloogia abil. Selle tooraine töötlemisel on väga oluline, et kala oleks värske, mistõttu valmib surimi tavaliselt kalatöötluslaevadel või maismaal asuvates tehastes kohe pärast kalapüüki. Esmalt roogitakse kala, saadud filee hakitakse ja uhatakse mitu korda puhta külma veega üle. Nii säilib valges surimimassis see, mis on kalas kõige väärtuslikum – väga kvaliteetsed vees lahustumatud valgud. Surimitootjad naljatavad, et surimipulgas on rohkem kala, kui kalas endas. Ühe kilo surimi valmistamiseks vajatakse koguni 4–5 kilo kala!