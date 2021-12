RETSEPTID | Laud särama talviste köögiviljadega! Uutmoodi maitsestusega taimetoidud, mis sobivad liharoogade saatjateks nii jõululaual kui argimenüüs

Mõni uutmoodi maitsestus pakub jõululisandite valmistamisel mõnusat elevust. Samas on vahva see, et köögiviljade klassikaline maitse jääb seejuures samuti alles.