Kuidas ära tunda maitsev ja ehe verivorst?

Veri – kindlasti tasuks eelistada verivorste, mille valmistamiseks on kasutatud ehtsat toiduverd. Ühelt poolt on see maitsvam, teisalt säilivad seal paremini vitamiinid ja mineraalid. Poes müüakse ka verivorste, kuhu on lisatud verepulbrit. Mitmekordsel kuumtöötlemisel kaotab veri aga maitseomadusi ja kasulikke aineid. Soovitan pakendilt vaadata, kas verivorst on tehtud verepulbrist või ehtsast toiduverest.