Annika Allikmäe (53) pole nagu enamik meist. Temas tantsivad duetti tulisus ja hellus, et lükkida oma teostatud unistusi üksteise järel nagu helmeid elupaelale. Kuidas ta seda teeb, on köitnud paljusid, sest ta on ülipõhjaliku uurimise alla võtnud kannatuste ümbervormimise. Annikat muudab kirglikuks eelkõige see, kuidas füüsis ja vaim vitaalsena püsivad.