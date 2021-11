Sage külaline eestlaste toidulaual: kas riisi tuleb enne keetmist pesta või leotada?

Riisi loputamine eemaldab sellelt mustuse, tolmu, kemikaalid ja putukad. Enne, kui riisipakk kohalikku toidupoodi jõuab, läbib see pika tee ja võib külge võtta mitmeid aineid. On ka võimalik, et juba tootmisprotsessi käigus ei ole korralikku tööd tehtud, et riis puhas oleks.