Uued ja unustatud kaunviljad | Kuidas neid kasvatada ja mida neist valmistada?

Antiik-Rooma toidukultuurist pärit ja sealt maailma levinud, ka hundioa nime all tuntud kultuuri kasvatamine rikastab toidulaua kõrval oluliselt ka mullastikku. Lupiini väga võimas juurestik on hea mullakobestaja ning tema juurtele tekivad mügarbakterite kogumid, mis on tihti pähklisuurused, jätavad järgnevatele kultuuridele mulda kuni 120 kg kergelt omastatavat lämmastikku.

Valget lupiini võib külvata varakult, maksimaalselt seemne viiekordse läbimõõdu sügavusele. Kõrge valgusisaldusega lupiiniseemnetest tehakse jahu, mida lisatakse kookidele, kotlettidele, taimsetele jookidele jne. Terveid seemneid keedetakse enne nende söögiks tarvitamist soolvees.

NB! Kindlasti ei tohi süüa lillena kasvatatavate lupiinide seemneid (isegi kui õisik oli valge), sest need sisaldavad mürgist alkaloidi, mis ei lagune keetmisel.

Kõigi kirjeldatud lupiinide kaunad on kaetud tugevate ja teravate servadega kestaga, mistõttu tuleks nende kõdritsemisel kasutada tugevaid töökindaid, et vältida käte veristamist.