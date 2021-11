RETSEPT | Maitseseiklus! Peakokk Oleksandr Karnaki põnev kõrvitsa-kodujuustuvorm

Kuidas ja millal jõudsid teadmiseni, et just see elukutse on sinu jaoks õige?

Minu peres on toiduvalmistamise kultuur alati au sees olnud ning sealt ka vastav huvi.

Päris alguse sai kõik aga siis, kui sattusin juhuslikult Premier Palace Hoteli professionaalsesse kööki oma teise kursuse praktikale Õppisin tol ajal hoopis hotelliettevõtlust.

Kui kerge või raske on olla vastutav toitlustuskoha maitseelamuse eest?

Köögis töötamine ei ole kunagi kerge. See on ööpäevaringne raske töö olenemata asukohast. Väga oluline on pidevalt midagi uut õppida, areneda ning eesmärke püstitada

Mida võib sinu signatuurroaks pidada?

Värsked aed- ja juurviljad on minu lemmikud. Minu arvates ei oska paljud nende potentsiaali õiglaselt hinnata. Mis võiks olla parem ürdisest brokolipasteedist või juurselleri-peedi magustoidust!?

Heast toidust teeb hea toidu…?

… lugupidamine toiduainete vastu ning armastus!

Enne kui ühe mõnusa retsepti juurde lähme, siis ütle, kuidas sinusugune “rattas keerlev” kokk ka puhkab?

Reisimine, täienduspraktika ning festivalid on kohe kindlasti esikolmikus

Jaga meiega nüüd retsepti, mis paneb igaühe end tippkokana tundma.

Kuna praegu on kõrvitsahooaeg, siis on just õige aeg teha kodujuustu-kõrvitsavormi!

Vaja läheb:

350 g teralist kodujuustu (9%)

90 g suhkrut

35 g mannat

300 g kõrvitsapüreed

70 g rõõskkoort (30%)

kaks muna

100 g rosinaid või kuivatatud aprikoose

ühe apelsini koor

maitse järgi kaneeli

Kõrvits tuleb puhastada, lõigata suurteks kuubikuteks, pritsida üle oliiviõliga, lisada tüümiani või salveid ning küpsetada auruga fooliumpaberi all 180 kraadi juures 30 minutit. Seejärel võta fooliumpaber ära ning küpsetada veel 10 minutit ilma auruta, et liigne niiskus ära läheks ja püree saaks vajaliku konsistentsiga.

Pärast küpsetamist jahuta kõrvits, eemalda ürdid ning blenderda ühtlase konsistentsini.