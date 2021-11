Mandlipiim ei ole piim! PTA: taimsetel toodetel ei ole lubatud kasutada piimatoodete nimetusi

Ainult piimatoodetele reserveeritud nimetused on näiteks „või“, „juust“, „koor“, „jogurt“, „keefir“ jne. Taimsete toodete müüginimetustes ei ole need lubatud. Viidata ei tohi ka sellele, et tegemist on piimatoote alternatiiviga või piimatootelaadse tootega, näiteks „juustulaadne“ toode.