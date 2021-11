Toidutööstus kui üks innovatsiooni lipulaevadest

Kuigi toidutööstuste peamine eesmärk on tagada kvaliteetsete põhitoiduainete kättesaadavus taskukohase hinnaga, siis üha rohkem pööratakse tähelepanu ka toidu kõrgele toiteväärtusele, kasulikkusele ja Eesti perede toidumenüü mitmekülgsusele. Eesti tarbija on väga terviseteadlik, mistõttu püüdlevad toidutööstused ka selle poole, et toit oleks võimalikult naturaalne, kunstlike lisaaineteta ja ei sisaldaks ülemäära palju soola ega suhkrut.

Nii on näiteks ainuüksi viimasel aastal oma toodetes suhkrusisaldust vähendanud 60 protsenti tootjatest ning lähiaastate suund on selgelt e-aineteta tooted, looduslike maitse-, lõhna- ja värvainete kasutamisel, laktoosi- ja gluteenivabad ning lisatud vitamiinide ja kiudainetega tooted. Need arengud on pidevad ja jätkuvad.

Moodsad Eesti toidutööstused kasutavad kaasaegset tehnoloogiat, mis tagab selle, et nii tootmine kui ka toodete logistika on võimalikult kiire, automatiseeritud, hügieeniline ja avaldab võimalikult vähe mõju keskkonnale. Iga suure tööstuse juurde kuulub lisaks tootmis- ja pakendamismasinatele ka hästivarustatud labor, kus töötavad spetsialistid, kes valmistavad uusi põnevaid tooteid ja jälgivad hoolega toodangu kvaliteedinäitajaid.

Eesti toidutootjad on seni kliimaeesmärkide arvestamisel ja ka tootearenduses olnud aktiivsed ning teinud seda pikalt. Ainuüksi viimasel aastal on üle poole toidutootjatest teinud aktiivselt muudatusi kogu tootmisprotsessis ja ka tootearenduses. Peamised muudatused on puudutatud roheenergia kasutuselevõttu ja väiksema energiakuluga tootmist, pakendite vähendamist, taaskasutust ning plasti vähendamist, samuti tootmisjääkide vähendamist või taaskasutamist.