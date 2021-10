Ära unusta hommikusööki! Terve posu võileivaretsepte, mis kiirel argihommikul tühjast kõhust päästavad

Munasalatiga saiad on tore klassika. Avokaado sobib munaga suurepäraselt, lisaks annab einele tubli portsu häid rasvu. Tavapärane majonees munasalatis on asendatud märksa lahjema Kreeka jogurtiga, mis maitsestatud sinepiga.

Munapiimasse kastetud ja siis praetud saiaviilud on ilmselt kõigile teada-tuntud kui mitte lemmikud, siis vähemasti ollakse neid elu jooksul vähemalt mõned korrad söödud. Tegelikult on tegu ülemaailmselt väga populaarse toiduga, ja teada värk, et heal lapsel on mitu nime — vaesed rüütlid (inglise k poor knights), kadunud leib (prantsuse k pain perdu), Ameerikas on sama toit tuntud aga kui French toast ehk Prantsuse moodi röstitud saiad.