Edulugu: 24-aastane Kelly Kangur on üles ehitamas tõelist tulevikuäri — nõudlus tema täielikult lahustuva ja söödava kilematerjali järgi kasvab iga päevaga

Kile üks peamine koostisosa pektiin on muu hulgas kolesteroolitaset alandava toimega ning mõjub seedimisele väga hästi, nii et juba pakendis on tervislikud kasutegurid sees. Innovaatiline materjal võib konservatiivsema tarbija esialgu ettevaatlikuks muuta – kes siis kilet süüa julgeks?!

“Selle toote puhul on vaja, et inimene ei mõtleks pakendist kui kilest. Seetõttu lisasime neidsamu supertoidupulbreid ka pakendi enda sisse. Nii saavad pakendid apetiitsemad värvused, näiteks energiasmuuti on kollane, marjapadjake punane.”