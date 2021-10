TOP 10 | Need on Oma Maitse Retseptiveebi kasutajate lemmikretseptid!

Maailma lihtsaim ja kuulsaim salat , mis on parim hilissuvel kodumaiste värskete tomatitega. Salat saab kauneim, kui kasutad selles eri värvi ja kujuga tomateid. Just kirsstomatid hoiavad hästi oma kuju ning annavad salatile magusust.

2. Ühepotipasta koorekastmes kanaga

Ühepotipastad ei kandideeri küll autentsete pastaroogade nimetusele, aga mõnusaks mugavusroaks on igal juhul. Ja lihatükid jäävad sellises pastaroas palju pehmemad. Vali vaid piisavalt suur ja kõrgete äärtega pott või pann, kuhu kogu see häädus korraga podisema mahub.

3. Ameerika õunapirukas

Õunad on väheseid kodumaiseid puuvilju, mida ka praegusel aastaajal veel vabalt saada on. Seega miks mitte küpsetada üks suurepärane õunapirukas. Tegu on ameeriklaste vaieldamatu lemmikuga, eriti just soojalt ja vanillijäätisega.