Rahvusvahelise haardega vegankokk ja koolitaja Luis Garcia: ei vasta tõele, et Eestis on vegan olla kallis ja keeruline

Mis inimesi veganköögi ja vegantoitude juures tavaliselt kõige enam üllatab? Mis sind ennast sellesse maailma sukeldudes rõõmustas, üllatas ja imestama pani?

Kõige üllatavamad näited on ilmselt köögiviljadest tehtud liha ja juustud. Inimesed ei oota, et veganid saavad süüa põhimõtteliselt samu toite, mida mitte-veganid. Vegan köögi rikkalikkus, maitsete rohkus ja tekstuuride küllus pakub kindlasti palju avastamist ning ahhaa-momente. Seda nii veganitele kui ka mitte-veganitele. Mulle tundub, et kui inimesed teevad algust taimse toitumisega, on just veganjuustud ja -vorstid sageli toidud, mida vajatakse ülemineku pehmendamiseks.