Portsjoni suurus ajab segadusse? Vaata siit, kuidas huulepulk, tennispall ja pangakaart aitavad kaalulangetamiseks õigeid toidukoguseid mõõta

Põhjus, miks me ise nende ettekirjutatud kaalude-mõõtudega üldse oma pead vaevama ei hakkagi, on lihtne — kõik toiduained on pakitud ettenähtust oluliselt suurematesse pakkidesse, millest on üsna lihtne rohkem süüa, kuid üsna keeruline on pista suhu viis krõpsu, kui sul terve pakitäis ees on. Eduõpetuse õpetaja Kai Oja on seda psühholoogiat selgitanud: Me teame, et peaks toituma tervislikult, miks me seda siis ei tee? Ja veel tüütum on hakata mõõtma mingit peotäit kartuliputru või pöidlaotsasuurust tükikest juustu… ning ausalt ei tea küll ühtegi inimest, kes endaga pidevalt köögikaalu kaasas kannaks. Paljud meist aga ei teagi üldse, mis on kasulik ja mis kahjulik: Kaalulangetaja Hander Latt: suure kaalutõusu põhjus oli teadmatus — ma ei saanud aru, mis on tervislik ja mis mitte