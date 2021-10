RETSEPTID | Hea kook saab olla ka jahuvaba! 10 magusat gluteenivaba küpsetist

Toortatrajahuga rullbiskviidi täidiseks sobib ülihästi värsketest jõhvikatest valminud hapukasmagus moos ja siidine kohupiimakreem.

Tuuli Mathiseni retsepti leiad Retseptiveebist!

Bataadimuffinid







See on ideaalne kompromiss laste muffiniarmastuse ja vanemate tervisliku menüü püüdluste vahel. Peaaegu kõigevaba muffin on mõnusalt pehme ja paneb väikesed suud matsuma.

Paula Särekanno retsepti leiad Retseptiveebist!

Nutella-kohvikook



Lihtne ja väheste koostisosadega kook on kiire magusaisu vastu võitleja!





Britt Paju retsepti leiad Retseptiveebist!

Kookosmakroonid



Jõuluajal populaarseid munavalge-kookosküpsiseid nimetatakse Põhjamaades just niimoodi: kookosmakroonid. Gluteeni- ja laktoosivabade küpsiste valmistamine on imelihtne, maitse võrratu! Šokolaadi võib retseptist soovi korral ka välja jätta. Kes soovib, võib maitseks lisada veidi vanilli.

Mari-Liis Iloveri retsepti leiad Retseptiveebist!

Oa-šokolaadikook



Jahu-, rasva- ja valge suhkru vaba kook on pealtnäha ja maitselt täiesti tavaline šokolaadikook, ainult et peidab saledat saladust, milleks on üllatuslikult oad! Espresso võid asendada 1 tl lahustuva kohvi pulbriga.

Mari-Liis Iloveri retsepti leiad Retseptiveebist!

Pavlova mangopüree ja vaarikatega



Väljast krõbe, seest vahukommiselt pehme! Magusa pavlova sisse sobib imehästi hapukas mangopüree ja marjad, mis maitseid tasakaalustada aitavad.





Britt Paju retsepti leiad Retseptiveebist!

Kohupiima-mandlikook



See mahlane ja gluteenivaba kook on veel parem järgmisel päeval. Hoia aega kokku ja küpseta see juba ette valmis.

Britt Paju retsepti leiad Retseptiveebist!

Kergelt mokakohvimaitseline beseetort



Kergelt mokakohvimaitseline beseetort karamellise kreemiga, millele annab sügavust Vana Tallinna liköör. Loomulikult saavad maiasmokad seda kreemi ka ilma alkoholi ja kohvipuruta valmistada, aga mu enda lemmik on ikka siinne variant. Lausa suus sulav on see just järgmisel päeval.

Lia Virkuse retsepti leiad Retseptiveebist!

Kõrvitsa-brownied