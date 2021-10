5 põhjust, miks süüa täisteratooteid

Sageli arvatakse, et täisterast pagaritoode on selline toode, millel peavad olema silmaga nähtavad suured terad või millele on lisatud rohkelt seemneid või pähkleid. Tegelikult pelgalt toote vaatamisest ei pruugigi aru saada, et tegu on täisteratootega.