Põnevad retseptid kõrvitsast: proovi pitsat, pannkooke, pastat ja isegi saia!

Kohevad pannkoogid on vürtsitatud sügiseste maitseainetega. Küpseta neid nõrgal kuumusel ja pigem kauem, siis ei kõrbe pontsakad pannkoogid pealt ära ja sisu jõuab kenasti valmis küpseda. Võimaluse korral kasuta tihedama viljalihaga kõrvitsat, nagu muskaat- või pähkelkõrvits, et püree ei jääks liiga vesine.

Vaata Mari-Liis Iloveri retsepti Retseptiveebist!

Kõrvitsa-fetajuustu pitsa

See on üks ülimalt mõnus sügisene pirukas. Fetajuust ja kõrvits passivad omavahel suurepäraselt.

Britt Paju kõrvitsa-fetajuustupiruka valmistamisõpetuse leiad Retseptiveebist!

Paksud kõrvitsavahvlid

Aja hommikused vahvlid tervislikumaks ja lisa neile kodust kõrvitsat. Hea viis, kuidas lastele köögivilju toidu sisse peita!



Britt Paju retsept on üleval Retseptiveebis!



Kuldne makaronivorm kõrvitsa ja Cheddariga

Mac & Cheese on toit, mis kipub kõikidel sööjatel suunurgad rahulolust ülespoole vedama. Kui seda kombineerida kuldse kõrvitsapüree ning sügav-kollase rikkaliku Cheddari juustuga, siis on kindel, et ühtegi makaroni sellest ahjust läbi käinud krõbeda pealispinnaga pastaroast järele ei jää.



Tuuli Mathiseni retsepti leiad Retseptiveebist!

Röstitud muskaatkõrvitsa kastmes pasta lehtkapsaga

Mõnus kuldkollane sügisene pastaroog teeb kummarduse kõrvitsale ja aitab sellest kuldkollasest viljast parimad omadused välja tuua. Kõrvitsa asemel võid kasutada ka bataati.



Tuuli Mathiseni retsept on üleval Retseptiveebist!

Kõrvitsapüreesupp sulajuustuga

Kindlasti läheb suur osa kõrvitsast marineerituna purki, aga kaaluda tasuks ka lihtsa soojendava supi keetmist. Nii mõnigi on selle retsepti abil püreesupi kui sellise vihkamisest üle saanud.



Raili Miku retsept on üleval Retseptiveebis!

Küpsetamata kõrvitsa-juustukook

Kas see kook ei näe lihtsalt imeline välja? Oota, kuni seda maitsed, võid veel üllatuda!

Kuidas seda valmistada, vaata Retseptiveebist!

Kõrvitsadipp

Hummusest inspireeritud dipp, milles kikerherneste asemel on peaosas kõrvits. Väga maitsev!

Vaata Dagris Punderi retsepti Retseptiveebist!