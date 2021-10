Oma Maitse oktoobrinumbris: tutvustame põnevaid toiduinnovaatoreid, küpsetame šokolaadiga, valmistame häid säästuretsepte ja pakume variatsioone kartulist-kastmest

Esmalt potsatas juba suvel toimetuse lauale pakk ­huvitavate kiudainesegudega Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusest. Me teame ­üht-teist inimese mikrobiootast ja sedagi, et toitainetevaesem toit on muutnud seederaskused uueks sajandi haiguseks. Eritüübilised kiudained on aga tõhusad probleemilahendajad, kuna just neid ­armastavad kõhus elutsevad head mikroorganismid. See on omakorda võimas samm seedeensüümidest sügavamale. Loe SIIT. Võrdluseks on hea tuua kollageeni, mis sisse süües tegelikult ei omastu. Nutikam on manustada hoopis neid aineid, mis kollageeni tootmisele kehas kaasa aitavad. Kui see teema sind huvitab, kuula ka meie podcast'i Toidujutud koos Priit Lumiga.