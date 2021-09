Sommeljee ja psühholoog selgitavad: miks on järsult kerkinud nõudlus alkoholivaba alkoholi järele?

Kunagi oli kohustuslik, et Rooma sõdalane pidi tööpostil iga päev ära jooma liitri veini. Nüüd on kõik vastupidi. Üha suurem nõudlus on tekkinud alkoholivaba veini, õlle, siidri ja isegi kange “alkoholi” järele. Viimane mängib oma peaosa mokteilides, eesmärgiga matkida klassikalistest kokteilidest saadavat maitseelamust.