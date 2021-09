RETSEPTID | Kes ei armastaks pastat? 10 kosutavat ja lohutavat makaronirooga igaks puhuks

Lihtne, kiire ja mis kõige tähtsam — maitsev! Ideaalne lohutustoit üksildasteks õhtuteks või mõnus kosutus pereistumisel.

Vaata Mari-Liis Iloveri pastaretsepti Retseptiveebist!

Pasta kreemise kõrvitsakastme ja krõbeda salveiga

Ahjukõrvitsapüreest saab valmistada tõeliselt maitsva kreemise pastakastme.

Tuli Mathiseni retsepti leiad Retseptiveebist!

Ahjupasta suitsusingi ja peediga

Oo, milline ühtekuuluv kooslus! Õrnalt suitsune ja mahlane ahjupasta viib keele alla!

Kuidas valmistada Kadri Valsbergi ahjupastat, vaata Retseptiveebist!

Seenelasanje pestoga

Isetehtud pesto ja mõnusalt sojakastmes pruunistatud šampinjonid ­annavad lihtsalt imelise maitsekoosluse!

Kadri Valsbergi retsepti leiad Retseptiveebist!

Ahjupasta peekoni ja kalkunihakklihaga

Tervislik ja lihtne argitoit, millele lisab vahva maitsenüansi just tüümian. Et rooga tuleb suurem kogus, on seda mugav järgmisel päeval ahjus fooliumi all üles soojendada.

Lia Virkus õpetab seda ahjupastat tegema Retseptiveebis!

Hakkliha, seente ja spinatiga ühe-panni penne-roog

Raguulaadne kaste valmista sügisel metsast korjatud seentest, muul ajal sobivad ka šampinjonid. Ka selle pastaroa saad ühel pannil valmis podistada.

Kuldne makaronivorm kõrvitsa ja Cheddariga

Mac & Cheese on toit, mis kipub kõikidel sööjatel suunurgad rahulolust ülespoole vedama. Kui seda kombineerida kuldse kõrvitsapüree ning sügav-kollase rikkaliku Cheddari juustuga, siis on kindel, et ühtegi makaroni sellest ahjust läbi käinud krõbeda pealispinnaga pastaroast järele ei jää.

Tuuli Mathiseni retsept on üleval Retseptiveebis!

Sinihallitusjuustu-krevetipasta

Kas sul kulub ära kiire ja lihtne lahendus, mis vaid minutitega lauale kanda? Sinihallitusjuustu-krevetipasta on kiire ja maitsev!

Muskaatkõrvitsa-kitsejuustu ravioolid prosciutto kastmega

Kui pimedal sügisõhtul on aega, et rohkem katsetada, proovi midagi erilist!

Ahjupasta tuunikalaga