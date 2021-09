Personaaltreener Siim Kelner selgitab: kas kontoritöötajal, koolilapsel ja aktiivsel sportlasel on mõistlik iga päev poest ostetud valmistoite süüa?

Valmistoit on tõeline mugavus — haara poeletilt kaasa, soojenda üles ja ongi roog olemas. Aga kui tervislik ja kasulik on iga päev karbitoitu süüa? Millest me ennast ilma jätame, kui meie menüü peamiselt poelettidele kenasti ritta laotud pakikeste sisudest koosnebki? Personaaltreener ja Rakvere saadik Siim Kelner räägib lahti, kuidas igapäevane karbitoidu tarbimine meie tervist mõjutab ning mis vahe siis päriselt on kodus tehtud roal ja tööstuses valmistatud ning kaks päeva riiulis seisnud toidul.