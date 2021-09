Lugejad arutlevad: mis on need toidud, mida lapsena suu sissegi ei võtnud, aga täiskasvanuna hea meelega sööd?

Ewe-Kaisa õppis mõistma, et umbrohi on ka söök: “Ma ei jälestanud, aga olin tõsiselt mures ema pärast, kui ta meile hapuoblikasuppi keetis. Olin naabrinaisele kurtmas käinud, et sahver head-paremat täis, aga ema teeb umbrohust suppi! Täna jumaldan hapuoblikasuppi!”