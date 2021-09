KOROONA MÕJUD TOIDUÄRIS! Vaata dokumentaalist, kuidas maailma tipprestoran uues reaalsuses tegutsev

Ricard Camarena toiduvalmistamine saab alguse València viljapuuaiast. Tema pidevad harmooniaotsingud maitsete vahel on peibutanud kriitikuid ja ületanud piire. Koos Mari Carmen Bañulsiga, kes on restorani "aju", moodustavad nad vankumatu meeskonna, kes on edu saavutamisel jagu saanud suurtest raskustest, mille kinnituseks on kaks Michelini tärni ja hiljutine riiklik gastronoomiaauhind.