Anneli Lahe avaldab, millised muudatused tema menüüs on kaasa toonud suure kaalulanguse

Oma toitumisele mõtleb Anneli kogu aeg. Eriti siis, kui teab, et suhu satub see, mis ei peaks. “Ütlen endale, et elu on elamist väärt, ja tegelen sellega siis, kui probleem on käes — homme,” muigab Anneli. Järgmisel päeval püüab ta kaloritega liialdamist korvata: sööb vähem, kalorivaesemat toitu või teeb ühe lisatrenni.