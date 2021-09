KOGEMUSLUGU | Kuidas Ženja Fokin omale 30 minutiga six pack’i sai?

Ühel mitte väga sinisel, kuid veidike unisel esmaspäeva hilisel hommikul tegi Ženja enne kella 12 külmkapi ukse lahti ja talle endalegi üllatuseks vaatas sealt vastu tühjus või siis pigem ebapraktiline valik toitu. Mida sellises olukorras küll teha?

„Kaua ei pidanud mõtlema. Teadsin, et Woltis on nüüd ka olemas Rimi ja mulle on Nautica keskuse oma kõige lähemal,“ rääkis Ženja lahendusest. Mõeldud, tehtud. Umbes 8 minutit hiljem oli Ženjal toidupoes käidud … Või noh, toidupoe tellimus oli tehtud. Seda muide diivanilt, soojas kodus, olles ise samal ajal pehme hommikumantli sisse mähitud.

„Teate mis, vahemärkusena tahtsin öelda, et ma ise proovin valida pigem veganitooteid ja Rimis on no lihtsalt nurjatult hea valik taimseid piimasid,“ lisas Ženja.

Ega ei läinudki kaua, kui Ženja telefon helises ja sõbralik kuller andis talle teada, et kaup on kohal ja hetkega oli ka külmkapp ääreni sööki täis. „Ma ei saa aru, miks elada elu keeruliselt, kui on võimalik elada mugavalt. Telli kogu toidukraam paari sõrmepuudutuse ja veidikese diivanil lebotamisega ära,“ nendib Ženja.