Peakokad soovitavad: kuidas valmistada kodus restoranikvaliteediga pastat?

Mis teeb siis ikkagi Panzani uue pastasordi Selezione Di Chefi niivõrd eriliseks, et see on võitnud mitte ainult paljude hobikokkade, vaid ka peakokkade südamed?

• See on valmistatud kvaliteetsest durumnisujahust. Pastast teeb hea pasta ennekõike ikkagi hea nisujahu. Kas teadsite, et maailmas on koguni ligikaudu 500 erinevat nisusorti? Selles valguses on vast hea teada, et Panzani pasta on valmistatud ikkagi 100% kvaliteetsest kõvanisujahust.

• Toodetud värsketest munadest. Panzani uus itaaliapärase nimega pastasort sisaldab muu hulgas 10% värskeid mune.

• Enneolematu maitse. Suuresti tänu eelmisele punktile maitsevad Selezione Di Chefi pastad väga autentselt – justnagu värske pasta. Tihke ja suus sulav tekstuur on selgelt boonuseks, mis aitab maitseelamuse saamisele ainult kaasa.

• Lihtne valmistada. Olgem ausad – omal käel värske pasta valmistamine võib tuua kaasa tohutu peavalu. Eriti kui ei ole pastatainast varem ise valmistanud ja pastamasinaga veel nii hästi sina peal. Uus Panzani pastasort teeb pastavalmistamise imelihtsaks. 10–12 minutit keeduvees ja tulemus on mõnus al dente.

• Restoranikvaliteet. Kui kõik eelnevad punktid kokku arvestada, pole ime, et pastat soovitavad lisaks paljudele kodustele hobikokkadele ka restoranide peakokad. Muuseas, koguni 3/4 peakokkadest arvab, et see on täpselt sama hea kui värske pasta.