Eesti toidu kuu fookuses: meie oma õun

Õunapuud on peetud meie aianduse sümboltaimeks juba esimesest Eesti ajast peale – ei puudunud siis ega puudu praegugi see väärikas puu ühest õigest koduaiast. Samuti on viimasel ajal on üha enam hakatud soetama vanu maju, mille juurde kuulub ka aed õunapuudega. Mis sorti need võiksid olla? Millised sordid meie aedadesse üldse kõige paremini sobivad? Ja kuidas õunu säilitada? Loe seda siit ja just nüüd, sest september on Eesti toidu kuu ning maailmas enim kasvatatud puuviljal, õunal on väärikas koht ka meie toitudes.