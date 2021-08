Harry ja Meghani isiklik toitumisnõustaja jagab nippi: kui tahad kaalu kaotada, võta enne igat einet üks amps seda igapäevast toitu

Nii Harry ja Meghan kui ka printsess Eugenie pöördusid enne oma suuri ja uhkeid pulmapidusid kaalu kaotamiseks toitumisnõustaja Gabriela Peacocki poole. Endine modell on toitumisnõustajana populaarseks saanud just oma mõistlike ja võrdlemisi rahulike soovituste poolest, mis eristab teda üsna paljudest teistest kuulsuste toitumisnõustajatest, kelle leivanumbriks on ranged dieedid ja karmid piirangud.



2