10 asja, mida ei tohiks hoiustada oma köögi töötasapinnal

Köögi töötasapind on üks vajalikumaid ja enim kasutatud pindasid kogu elamises. Seega pole imestada, et sinna koguneb tihti igasuguseid justkui eluks vajalikke asju... mida aga tegelikult üldse vaja pole. Ja siis on pidevalt suur häda, et ruumi on liiga vähe ning söögi tegemine kitsastes tingimustes on ebamugav ja tüütu. Mure saab kiiresti lahendatud, kui koristad tasapinnalt ära need mõned esemed, mis seal asjata laiutavad.